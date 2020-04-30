Азербайджан начал сокращать добычу нефти

В мае-июне обязательства по ОПЕК+ предусматривают снижение суточной добычи нефти на 9,7 млн баррелей к уровню октября 2018 года, а для Азербайджана - на 164 тысячи баррелей.

Отметим, что в соответствии с обязательствами Азербайджан должен сохранить суточное производство сырой нефти в мае-июне текущего года до 554 тыс. баррелей, в июле-декабре - до 587 тыс. баррелей, в апреле 2021 года - до 620 тыс. баррелей.

Согласно новой Декларации о сотрудничестве, квоты на снижение добычи распределены пропорционально объемам добычи нефте- и газодобывающих организаций SOCAR и производителей нефти, действующих в Азербайджане согласно договорам долевого распределения добычи.

Учитывая, что в октябре 2018 года суточная добыча нефти по АЧГ, "Азнефти" и совместным предприятиям и операционным компаниям составляла 567 тыс. баррелей, 125 тыс. баррелей и 26 тыс. баррелей соответственно, в добыче на этих уровнях в мае-июне текущего года ожидается снижение на 23%, в июле-декабре - на 18%, в январе-апреле 2021 года - на 14%. Следует также отметить, что эти цифры округлены, различаются коэффициенты конверсии тонны/барр. нефти из различных добывающих скважин, и снижение объемов конденсата не входит в обязательства.