Азербайджан начал сокращать добычу нефти
С сегодняшнего дня Азербайджан приступил к сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства энергетики.
В мае-июне обязательства по ОПЕК+ предусматривают снижение суточной добычи нефти на 9,7 млн баррелей к уровню октября 2018 года, а для Азербайджана - на 164 тысячи баррелей.
Отметим, что в соответствии с обязательствами Азербайджан должен сохранить суточное производство сырой нефти в мае-июне текущего года до 554 тыс. баррелей, в июле-декабре - до 587 тыс. баррелей, в апреле 2021 года - до 620 тыс. баррелей.
Согласно новой Декларации о сотрудничестве, квоты на снижение добычи распределены пропорционально объемам добычи нефте- и газодобывающих организаций SOCAR и производителей нефти, действующих в Азербайджане согласно договорам долевого распределения добычи.
Учитывая, что в октябре 2018 года суточная добыча нефти по АЧГ, "Азнефти" и совместным предприятиям и операционным компаниям составляла 567 тыс. баррелей, 125 тыс. баррелей и 26 тыс. баррелей соответственно, в добыче на этих уровнях в мае-июне текущего года ожидается снижение на 23%, в июле-декабре - на 18%, в январе-апреле 2021 года - на 14%. Следует также отметить, что эти цифры округлены, различаются коэффициенты конверсии тонны/барр. нефти из различных добывающих скважин, и снижение объемов конденсата не входит в обязательства.
Министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что меры по сокращению суточной добычи на месторождениях "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли", по ПО "Азнефть", совместным предприятиям и операционным компаниям внесут вклад в выполнение Азербайджаном обязательств.
"С сегодняшнего дня в истории мировой нефтяной промышленности начинается выполнение первого крупного по объемам и срокам добычи соглашения. Во втором квартале ожидается снижение суточного спроса на нефть в мире на 15-25 млн баррелей, в 2020 году - на 10,3 млн баррелей. В такой ситуации выполнение обязательств по странам ОПЕК+, в том числе по Азербайджану, обеспечит первую поддержку нефтяному рынку. Результаты солидарности, продемонстрированные на национальном и глобальном уровнях для стабилизации нефтяного рынка, будут постепенно отражаться и на ценах на нефть”, - сказал Шахбазов.
Министр также добавил, что целью этих мер, связанных со снижением добычи в Азербайджане, является достижение увеличения доходов как SOCAR и других нефтедобывающих компаний в стране, так и доходов государственного бюджета.