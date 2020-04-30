Всемирный банк: На вакцину от коронавируса нужно еще $2 млрд

Для разработки вакцины против коронавируса необходимо от одного до полутора лет и дополнительные 2 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении руководства Всемирного банка, пишет Укринформ.

"Для разработки трех вакцин против коронавируса в течение следующих 12-18 месяцев понадобится $2 млрд дополнительного финансирования. Эта сумма не включает расходы на изготовление и доставку вакцины", – отмечается в заявлении ВБ.

При этом просто дополнительного финансирования недостаточно для того, чтобы вакцину можно было эффективно использовать, подчеркивается в документе.

"Нам нужно создать справедливую глобальную систему распределения, чтобы гарантировать, что все страны, включая самые бедные, будут иметь равный доступ к вакцине после ее изготовления", – отметили в банке.