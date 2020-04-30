Милли Меджлис рассмотрит снятие с должностей ряда судей

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству будет обсуждаться вопрос "Об освобождении судей ряда судов от должностей".

Как сообщает Report, на заседании будут рассмотрены вопросы об отстранении от занимаемых постов судьи Верховного суда Аслана Калбалиева, судьи Бакинского апелляционного суда Ильхама Ахмедова, судьи Ширванского апелляционного суда Фехруза Аббасова и судьи Шекинского апелляционного суда Мубариза Гусейнова в связи со сменой должностей.