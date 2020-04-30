Госсекретарь США об исчезновении Ким Чен Ына

Власти США считают необычным отсутствие лидера КНДР Ким Чен Ына на публичных мероприятиях в течение более двух недель. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в четверг в эфире радиостанции IHeart, передает ТАСС.

Говоря о Ким Чен Ыне, руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что США не получали сведений "о его появлении на публике в течение немногим более двух недель".

"Это не является неслыханным, но это необычно", - добавил госсекретарь США.

"Мы продолжаем внимательно следить за этим. Мы работаем над тем, чтобы при любой ситуации в итоге мы были подготовлены", - сказал Помпео.

"Как ясно давал понять президент Трамп, что бы ни происходило, у нас одна цель, она заключается в выполнении достигнутых в Сингапуре договоренностей, - добавил Помпео. - Это включает в себя то, чтобы у страны не было ядерного оружия, а для северокорейцев будущее было более светлым".