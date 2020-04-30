ВОЗ: Китай не допускает нас к расследованию по коронавирусу

Китайские власти не приглашают ВОЗ принять участие в расследовании о происхождении коронавируса COVID-19, заявил в интервью телеканалу Sky News представитель организации в КНР Годен Галеа.

«Мы знаем, что национальное расследование уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию», — сказал Галеа. По его словам, ВОЗ продолжает делать запросы о расследовании в структуры здравоохранения и органы власти Китая.

При этом никаких причин для того, чтобы отказывать организации в участии нет, считает Галеа. Он отметил, что в ВОЗ не сомневаются в естественном происхождении вируса, передает РБК.

Галеа также добавил, что китайские власти не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.