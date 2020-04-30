В США ученые нашли способ победить неизлечимые формы рака

Сотрудники научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона обнаружили новый метод терапии неизлечимых форм онкологии, сообщает научный журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science Advances.

Как пишет издание, ученые разработали частицу под названием «рюкзак», которая вынуждает макрофаги — клетки иммунной системы — бороться с опухолью. В обычном состоянии макрофаги уничтожают вирусы, бактерии и раковые клетки. Однако злокачественные клетки могут выделять вещества, под влиянием которых макрофаги способствуют росту опухоли, пишет Росбалт.

Разработанные частицы выделяют цитокины, активизирующие противоопухолевое действие макрофагов. Исследование доказало эффективность такого способа даже в молочной железе с сильно подавленным иммунитетом.