Мария Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вызвала российского оппозиционера Алексея Навального на дебаты в онлайн-режиме, которые должны состояться в пятницу, 1 мая.

Как пишет Deutsche Welle, поводом для вызова стала критика в ее адрес из-за того, что в интервью журналисту Михаилу Зыгарю она упрекнула в безответственности россиян, застрявших за рубежом из-за коронавируса.

В ответном посте в Facebook Алексей Навальный согласился на дебаты, отметив, что говорить правду ему «легко и приятно», хотя в обычной ситуации от такого предложения он бы отказался.

В интервью Михаилу Зыгарю на его YouTube-канале Захарова, в частности, заявила, что некоторые из российских граждан, которые были эвакуированы экстренными рейсами, оказались за рубежом "из-за своего эгоизма и безответственности".