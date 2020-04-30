Армения отказалась пустить российских специалистов в свои биолаборатории

Ранее сообщалось, что российским специалистам, в том числе военным, будет гарантирован доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги США. Это следовало из Меморандума о взаимопонимании "По вопросам обеспечения биологической безопасности" между Россией и Арменией.

"Хочу в первую очередь подчеркнуть, что действующие в стране биолаборатории принадлежат Армении и полностью контролируются со стороны армянских государственных органов", - заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян изданию "Новости Армении".

По ее словам, армянская сторона неоднократно заявляла, что персонал лабораторий состоит только из граждан Армении, присутствие иностранных специалистов на территории лабораторий исключено.

"Меморандум о взаимопонимании "По вопросам обеспечения биологической безопасности" касается не вопросов действующих в Армении биолабораторий и, тем более, права на посещение их российскими специалистами, а, как мы не раз отмечали, широкого спектра задач по обеспечению биологической безопасности сторон. По нынешнему проекту меморандума не планируется гарантирование доступа для какой-либо стороны на рабочую территорию лабораторий или права на реализацию какого-либо иного одностороннего контроля", - подчеркнула пресс-секретарь МИД Армении.