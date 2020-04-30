На юге Чувашии прошел «черный дождь»

В Чувашии накануне было зафиксировано необычное природное явление — черный дождь. Как сообщила РИА «Новости» начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева, это может объясняться сильным ветром, подхватившим пересохший чернозем, который и выпал на землю вместе с влагой из облаков.

В соцсетях появилось видео необычного явления. На кадрах видны черная жидкость в ведре, скопившаяся после дождя, и черные следы на автомобилях.

По словам Мокеевой, неординарные дожди, которые приносили и рыбу, и лягушек, могли быть красными или зелеными — явление известное. Любые осадки, указала она, связаны не только с влагой, которая выпадает из облака, но также и с ветром, который может принести с собой грязь, пыль, песок. Локальный вихрь может захватить пепел над большим пожаром и выпасть потом темным дождем, пояснила эксперт.