Банк Республика и Красный Полумесяц поддержали малообеспеченные семьи из прифронтовой зоны
Банк Республика, активно поддерживающий и являющийся инициатором целого ряда социальных проектов в Азербайджане, следуя призыву президента страны Ильхама Алиева, продолжает осуществление инициативы, направленной на поддержку малообеспеченных семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).
Так, сотрудники банка совместно с Обществом Красного Полумесяца Азербайджана посетили 100 малоимущих семей, одиноких пожилых людей старше 65 лет в Агдамском, Физулинском и Тертерском районах, передав им продовольственные наборы поддержки с различными продуктами питания и предметами личной гигиены.
Данная инициатива является продолжением целого ряда важных мер, осуществленных банком в рамках борьбы с коронавирусом.
Отметим, что Банк Республика также был одним из первых банков страны, поддержавших Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.