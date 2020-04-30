Банк Республика и Красный Полумесяц поддержали малообеспеченные семьи из прифронтовой зоны

Банк Республика, активно поддерживающий и являющийся инициатором целого ряда социальных проектов в Азербайджане, следуя призыву президента страны Ильхама Алиева, продолжает осуществление инициативы, направленной на поддержку малообеспеченных семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Так, сотрудники банка совместно с Обществом Красного Полумесяца Азербайджана посетили 100 малоимущих семей, одиноких пожилых людей старше 65 лет в Агдамском, Физулинском и Тертерском районах, передав им продовольственные наборы поддержки с различными продуктами питания и предметами личной гигиены.