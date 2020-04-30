«Возможно ли, что в один прекрасный день выяснится, что Ванецяна уволили с должности директора Службы национальной безопасности, потому что он был завербован иностранными спецслужбами? Может ли выясниться, что под давлением фактов премьер-министр Никол Пашинян заставил его признаться в том, что его завербовали иностранные спецслужбы?» - заявил Грачья Акопян, подчеркнув, что «мировая практика показывает, что агентов иностранных спецслужб судят, когда хотят испортить отношения с завербовавшей его страной, а если нет, то агента нейтрализуют, чтобы он попросту не мог действовать».

«Армения не хочет портить отношения ни с одной страной», - написал депутат, не уточнив, о какой именно стране идет речь.

Грачья Акопян, который, кстати, приходится шурином премьер-министру Николу Пашиняну, в беседе с Радио Азатутюн заявил, что он не располагает конкретной информацией о том, что бывший директор Службы национальной безопасности был агентом иностранных спецслужб, но, по его словам, у него есть подозрения на этот счет.