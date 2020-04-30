Эрдоган написал в The New York Times об азербайджанской трубе

Глава турецкого государства напомнил, что в последние два столетия войны и конфликты в мире велись в основном с целью захвата энергетических ресурсов.

Трансанатолийский газопровод (TANAP) – яркий пример взаимодействия Турции, Азербайджана и Грузии, чьи связи основаны на взаимном доверии. Этот энергетический проект стал символом дружбы между тремя странами, вносящим вклад в мир в регионе. Как передает "Анадолу", об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана под заголовком «TANAP: Проект мира и регионального развития», опубликованной в совместном приложении журнала Diplomat и газеты The New York Times.

«Эти конфликты оказали большое воздействие и на наш регион, в том числе на Турцию и Грузию, хотя энергетические запасы двух стран не столь велики. Лучшим ответом на попытки определенных сил раздуть противоречия и конфликты с целью контроля над ресурсами, стал проект TANAP, реализованный с целью обеспечения мира и сотрудничества в регионе», - говорится в статье Эрдогана.

Президент Турции назвал TANAP важным звеном Южного газового коридора, протяженностью в 3,5 тыс км.

Автор статьи напоминает о других успешных проектах, осуществленных благодаря взаимодействию Турции, Грузии и Азербайджана.

«В 2006 году был введен в строй нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. В 2007 году был проложен газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум. Наконец, совместные усилия трех стран позволили реализовать проект Трансанатолийского трубопровода, первым шагом к которому стало подписание 25 октября 2011 года межправительственного соглашения Турция-Азербайджан. Трубопровод был проложен за рекордные три года, а азербайджанский газ в Турцию по TANAP был подан уже 12 июня 2018 года. 30 ноября 2019 года состоялось открытие участка, объединяющего газопровод с Европой», - напомнил президент.

Глава турецкого государства выразил уверенность в том, что газопровод TANAP внесет вклад в энергетическую безопасность Европы.

«Турция оказывают политическую и торговую поддержку всем этапам транспортировки газа, начиная от Азербайджана и кончая Европой», - подчеркнул турецкий лидер, называя Трансанатолийский газопровод энергетическим Шелковым путем.