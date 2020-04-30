«Прежде всего, благодарю президента Ильхама Алиева и Милли Меджлис за поддержку». Об этом заявил Кямран Алиев, чья кандидатура на должность Генпрокурора сегодня была одобрена Милли Меджлисом.

Кямран Алиев отметил, что в результате реформ, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой, в стране обеспечена стабильность.

«Приоритетность защиты интересов народа в государственной политике проявляется в условиях бушующей в мире пандемии. Наряду с этим, сейчас в нашей стране проводятся реформы, направленные на экономическое и социальное развитие, среди которых реформы в судебно-правовой системе. Хочу заверить президента, первого вице-президента и азербайджанский народ, что органы прокуратуры и впредь будут достойно служить нашему государству и народу», - сказал он.

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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана был одобрен вопрос о назначении Кямрана Алиева на должность Генерального прокурора.

Напомним, что ранее президент Ильхам Алиев выдвинул на должность Генпрокурора кандидатуру начальника Главного управления по борьбе с коррупцией Кямрана Алиева.

На заседании принимает участие и сам Кямран Алиев.