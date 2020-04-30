В Дагестане мэр города заразился коронавирусом

Мэр города Буйнакск (Республика Дагестан) Исламудин Нургудаев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом политик рассказал в своем Instagram.

По словам Нургудаева, он соблюдал все меры предосторожности, но это не помогло, и первый тест показал положительный результат, передает «Лента.ру».

«Я вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей, — написал мэр. — Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Администрация города продолжит работу в штатном режиме».

Нургудаев отметил, что намерен в период самоизоляции оставаться на связи с подчиненными и давать поручения, в том числе по борьбе с коронавирусом. Временно исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Нургудаева Шамиль Исаев.