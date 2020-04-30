Нефть идет вверх на фоне сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.

Как свидетельствуют данные торгов, нефть марки Brent с поставкой в июле стоила $27,09, показав рост на 2,3%. На максимуме фьючерс на Brent стоил $27,7.



Нефть марки WTI (июньский фьючерс) утром в пятницу торговалась на уровне $19,46, увеличившись на 3,2%, передает РБК.

Новая сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая. Она предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало рекордным снижением за всю историю.

