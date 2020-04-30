Спикер парламента Пакистана заразился коронавирусом
Спикер Национальной ассамблеи Пакистана Асад Каймер инфицировался COVID-19 и самоизолировался дома. Об этом сообщает ukrinform.ru.
«Получил положительный результат анализа на коронавирус. Самоизолируюсь дома. Призываю всех быть осмотрительными», - сказал Каймер.
Напомним, ранее диагноз COVID-19 подтвердился у двух других депутатов Национальной ассамблеи.
Всего же в четверг на территории Пакистана было подтверждено 16 117 случаев инфицирования COVID-19. Болезнь забрала 358 жизней.