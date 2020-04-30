Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались вечером в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.

«Мужчины с винтовками» штурмовали Капитолий Мичигана из-за установленных в связи с распространением коронавируса ограничений.

По версии телеканала, рост напряженности может быть связан с намерением законодателей штата обсудить возможность продления срока действия декларации о необходимости самоизоляции, сообщает Fox News.