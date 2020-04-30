С начала апреля новый вирус выявили у 111 сотрудников медучреждения на Будапештской улице. При этом информацию о заражении высшего руководства в комитете опровергли.

Комитет здравоохранения Петербурга рассказал о вспышке коронавируса в научно-исследовательском институте скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, передает Росбалт.

«Директор Института Валерий Евгеньевич Парфенов и главный врач Антон Сергеевич Повзун продолжают исполнять обязанности», — гласит сообщение.

Не соответствуют действительности и данные о том, что Институт принимал на лечение зараженных пневмонией, — им только проводили компьютерную томографию и переводили в другие стационары.

В пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева добавили, что более 400 сотрудников НИИ по разным причинам ушли на больничный, а из-за дефицита персонала пациентов приходится отправлять в другие медучреждения.

По всей России были подтверждены еще 7933 новых случаев коронавируса, что стало рекордным приростом для страны. Заражены уже 114431 человек в 85 регионах, общее число жертв достигло 1169.