Центробанк о дефиците платежного баланса Азербайджана

Дефицит платежного баланса Азербайджана по прогнозам Центрального банка Азербайджана составит до трех процентов от валового внутреннего продукта страны. Об этом сказал на пресс-конференции, посвященной сохранению учётной ставки, председатель правления ЦБА Эльман Рустамов, передает Trend.

Он отметил, что в этом году ожидается снижение импорта и экспорта. В связи с этим ЦБА рекомендует коммерческим банкам поддержать импорт социально значимых для страны продуктов, таких как медицинские средства и продукты питания.

Отметим, что платежный баланс представляет собой систему статистической отчетности, которая отражает сумму экономических операций, совершенных резидентами страны с нерезидентами в течение определенного периода.