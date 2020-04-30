Сиявуш Новрузов: «Не может быть у каждого министра отдельной пресс-службы»
«После ареста должностного лица зачастую невозможно добиться возвращения средств в бюджет. Этот процесс растягивается на месяцы, об этом постоянно пишет пресса и жалуются граждане. Это нужно вовремя пресекать». Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявуш Новрузов.
Сиявуш Новрузов отметил, что необходимо провести серьезные структурные реформы.
«Либо нужно сократить количество районов, либо госструктур. Есть министерства, число сотрудников которых превышает штат работников исполнительной власти нескольких районов. В аппаратах министерства работает свыше 300 человек. И президент, и первый вице-президент лично выходят к общественности и высказывают мысли по любому вопросу. Но все государственные структуры создают себе отдельные пресс-службы. Не может быть у каждого министерства отдельной пресс-службы. Министр остается в стороне, и к народу выходит пресс-секретарь. Если должностное лицо стыдится выступать перед народом, либо у него не хватает на это способностей, то пусть уходит и сидит у себя дома. Живое общение с людьми является прямой обязанностью должностных лиц», - сказал он.