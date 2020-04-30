Синоптики о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Согласно информации, ближе к ночи местами возможны дожди. Утром ожидается туман. Будет дуть умеренный южный ветер.
Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 10-13, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус тепла.
Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 70-80%, днем 40-45%.