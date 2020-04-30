Деньги бизнесменов пропадут. Эльман Рустамов: «Я сожалею...»

Денежные средства на текущих счетах бизнесменов в банках AtaBank и Amrahbank, лицензии которых были аннулированы, могут пропасть, сообщает Marja.

Согласно информации издания, на сегодняшней пресс-конференции глава Центробанка Эльман Рустамов заявил, что сожалеет о ситуации, с которой столкнулись предприниматели.

«Я сожалею, но требования законодательства таковы. Открывать счета в этих банках было выбором самих предпринимателей. Фонд страхования вкладов в первую очередь вернет защищенные вклады. Затем есть очередь, в соответствии с законодательством. И если средства останутся, то в порядке очередности и им также будут выплачены средства», - сказал Эльман Рустамов.