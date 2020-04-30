Российский академик об особенности коронавируса

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков рассказал об особенности коронавируса, передает РИА Новости.

По его словам, при COVID-19 существует возможность резких изменений в состоянии пациента.

"Особенность этой инфекции в том, что человек может вполне прилично себя чувствовать, но потом в один день его состояние ухудшается, и он умирает", - отметил врач в интервью телеканалу "Россия 1".

Петриков призвал по возможности не выходить из дома и "перетерпеть" карантин.