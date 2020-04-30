Магеррам Алиев и Эльчин Гулиев на границе с Арменией фото
Помощник президента Азербайджана, завотделом Администрации президента по военным вопросам генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Госпогранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили воинские части и подразделения пограничной дивизии «Газах», осуществляющей защиту государственной границы с Арменией.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, Магеррам Алиев и Эльчин Гулиев ознакомились с работой, проделанной с целью формирования необходимой пограничной охраны и оборонной инфраструктуры на государственной границе.
С участием главы Исполнительной власти Газахского района Раджаба Бабашова были обсуждены вопросы реализации запланированных мероприятий.
Также было проведено служебное совещание с руководящим составом отдельной пограничной дивизии «Газах», даны необходимые поручения по боевой подготовке воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.