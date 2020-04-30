Министерство транспорта, связи и высоких технологий также присоединилось к акции по сдаче крови, начатой Фондом Гейдара Алиева в связи с сокращением запасов крови для детей, страдающих талассемией, гемофилией и лейкозом, за время особого карантинного режима из-за пандемии коронавируса COVID-19.

После проверки врачами-гематологами состояния здоровья добровольцев отвечающие соответствующим медицинским требованиям лица были допущены к участию в акции.

Таким образом сотрудники министерства внесли свой вклад в увеличение запасов крови.

Отметим, что Министерство транспорта, связи и высоких технологий регулярно проводит акции по добровольной сдаче крови.