Генпрокуратура возбудила уголовные дела и задержала высокопоставленных чиновников в Масаллинском, Губинском, Джалилабадском и Зардабском районах. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, большинство задержанных чиновников обвиняются в присвоении социальной помощи, выделенной государством и Фондом Гейдара Алиева малоимущим семьям.

В ходе проведенного расследования было установлено, что представитель главы ИВ Масаллинского района по поселку Эркиван Исраил Тагиев совершил служебный подлог и незаконно выдал 74 людям справки для свободного передвижения в условиях особого режима карантина. Представитель главы ИВ Губинского района по селу Владимировка Ислам Абаев также выдавал справки для посещения соседнего Гусарского района.

Кроме того, было установлено, что представитель главы ИВ Джалилабадского района по селу Шилевенге Багир Ширалиев раздал своим родственникам и состоятельным людям помощь, выделенную Фондом Гейдара Алиева для малоимущих семей.

Представитель главы ИВ Зардабского района по административно-территориальному округу села Мамедгамлы глава Матаф Микаилов также совершил противозаконные действия. Так, возникли обоснованные подозрения в том, что М.Микаилов, используя служебное положение в корыстных целях, распределил продовольственную помощь, направленную Фондом Гейдара Алиева малоимущим семьям, своим родственникам и обеспеченным жителям села.

Все эти лица приказами глав ИВ районов уволены с занимаемых должностей. В отношении них прокуратурами соответствующих районов возбуждены уголовные дела по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана.

В целях определения и привлечения к ответственности всего круга виновных по этим делам продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.