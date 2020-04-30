В результате инцидента на водных границах Казахстана и Азербайджана погиб один азербайджанский рыбак. Об этом сообщает haqqin.az на информированные источники в Казахстане.

Жители Нефтчалинского района на лодке нарушили водные границы, и казахстанские пограничники открыли огонь на поражение. Погибший – житель села Кюркенд Мамедов Гахраман Кямиль оглы скончался от огнестрельного ранения в голову. Другие жители села Эмин Нариман оглу Нуриев, Эльшан Гусейнбала оглу Гусейнов получили ранения. Рыбаки задержаны погранвойсками Казахстана.