Казахстанские пограничники открыли огонь по азербайджанским рыбакам. Один погибший Есть раненые. Рыбаки задержаны
В результате инцидента на водных границах Казахстана и Азербайджана погиб один азербайджанский рыбак. Об этом сообщает haqqin.az на информированные источники в Казахстане.
Жители Нефтчалинского района на лодке нарушили водные границы, и казахстанские пограничники открыли огонь на поражение. Погибший – житель села Кюркенд Мамедов Гахраман Кямиль оглы скончался от огнестрельного ранения в голову. Другие жители села Эмин Нариман оглу Нуриев, Эльшан Гусейнбала оглу Гусейнов получили ранения. Рыбаки задержаны погранвойсками Казахстана.