Армения отменяет карантин

Ограничения на передвижения граждан в Армении, введенные из-за коронавирусной инфекции, планируется снять с 4 мая, заявил в пятницу журналистам заместитель министра экономики Варос Симонян, передает РИА Новости.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая. В стране, по данным на четверг, выявлены 2145 случаев заражения, 33 пациента скончались.

"Пакет изменений вступит в силу с 4 мая. В частности, будет принято решение снять ограничение на свободное передвижение. То есть, все граждане на территории Армении смогут свободно передвигаться. При этом сохранится запрет на общественный транспорт. Это обусловлено риском распространения инфекции", - сказал Симонян.

Кроме того, по его словам, будут сняты почти все ограничения в розничной и оптовой торговле, но пока закрытыми останутся молы и универмаги.

"Откроются все сферы деятельности обрабатывающей промышленности, будет разрешена работа химчисток, парикмахерских, салонов красоты, возобновится производство текстиля, мебели, обуви, полиграфическая деятельность", - отметил замминистра.