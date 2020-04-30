Украина получит $150 миллионов для борьбы с COVID-19
Украина получит от Всемирного банка $150 миллионов в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин страны.
Отмечается, что данное решение в четверг, 30 апреля, принял совет директоров банка.
Данные средства будут направлены на помощь малоимущим семьям и мероприятия по борьбе с инфекцией.
По последней информации, на Украине 10 861 подтвержденный случай заражения коронавирусом. 272 человека скончались.