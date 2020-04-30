ВОЗ недоволен послаблением карантина в Азербайджане

В Азербайджане для возвращения к социальной жизни были применены некоторые послабления карантинного режима. Об этом сказала журналистам представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

При этом представитель ВОЗ отметила, что только время покажет, рано или поздно было принято это решение.

«Если люди, думая, что пандемия закончилась, сразу вернутся к прежней жизни, то число заболевших увеличится. В случае, если люди не будут соблюдать рекомендации, по всей вероятности, через 7-10 дней увеличится число заболевших. И в таком случае правительству придется принять решение о карантине. От населения требуется соблюдать социальное расстояние и чаще мыть руки», - сказала она.