Восстанавливается деятельность центров DOST по оказанию адресной социальной помощи и предоставлению банковских карт для социальных услуг.

Так, начиная с 00:00 4 мая 2020 года в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе:

Вместе с тем Оперативный штаб сообщает о смягчении ряда ранее введенных ограничений. Смягчение ограничений проводится поэтапно в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране, Апшеронском районе и других регионах.

Учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане, а также рекомендации ВОЗ, было принято решение о продлении режима особого карантина до 00:00 31 мая. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

За исключением Баку, Сумгаита, Гянджи и Апшеронского района, в других районах страны и Нахчыванской автономной республике с 00:00 4 мая:

Отменяется система выхода из дома посредством смс-разрешений и регистрации на портале icaze.e-gov.az.

Восстанавливается деятельность центров DOST по оказанию адресной социальной помощи и предоставлению банковских карт для социальных услуг.

Восстанавливается деятельность сотрудников госучреждений в полном объеме.

Возобновляется оказание услуг в ресторанах, кафе и чайханах (за исключением кальяна).

Снимаются ограничения на вход в парки, бульвары и другие зоны отдыха.

Возобновляются поездки между районами (за исключением общественного транспорта).

Восстанавливается деятельность физических и юридических лиц, оказывающих услуги на объектах предпринимательства.

Восстанавливается деятельность частных торговых объектов, действующих во всех сферах.

Возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты.

В условиях особого карантинного режима запрещается собираться в группы свыше 10 человек в общественных местах, на бульварах и в парках, а также на объектах общественного быта.

Приостановление учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях страны продлено до 31 мая 2020 года.

Разрешается передвижение лиц, работающих в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и в Апшеронском районе, в сферах, где были сняты ограничения после того, как работодатель вводит информацию о них на портал «icaze.e-gov.az» с использованием электронной подписи.

Во время пандемии деятельность соответствующих структур в стране, а также торговля и услуги должны осуществляться в соответствии с необходимыми социальными правилами поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, установленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики.

Оперативный штаб призывает всех соблюдать правила личной гигиены, а также медицинские и профилактические меры, выходить из дома только при необходимости, иметь минимальный контакт с другими людьми в общественных местах, поддерживать меры, принимаемые государством, соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба.

На следующем этапе, в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки, будет принято решение о снятии еще части из существующих ограничений.

Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация с вирусом COVID-19 в стране регулярно анализируется и применяются соответствующие правила. Поэтому, если динамика заражения COVID-19 и ситуация с болезнью в стране создадут необходимость, специальный карантинный режим может быть снова ужесточен.