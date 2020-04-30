В Азербайджане открывают парки, рестораны, парикмахерские... Обновлено
Учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане, а также рекомендации ВОЗ, было принято решение о продлении режима особого карантина до 00:00 31 мая. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.
Вместе с тем Оперативный штаб сообщает о смягчении ряда ранее введенных ограничений. Смягчение ограничений проводится поэтапно в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране, Апшеронском районе и других регионах.
Так, начиная с 00:00 4 мая 2020 года в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе:
Восстанавливается деятельность сотрудников госучреждений (количество сотрудников госучреждений будет определено соответствующим решением Кабмина).
Восстанавливается деятельность центров DOST по оказанию адресной социальной помощи и предоставлению банковских карт для социальных услуг.
Восстанавливается деятельность физических и юридических лиц, оказывающих услуги на объектах предпринимательства.
Восстанавливается деятельность частных торговых объектов, действующих во всех сферах.
Возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты.
За исключением Баку, Сумгаита, Гянджи и Апшеронского района, в других районах страны и Нахчыванской автономной республике с 00:00 4 мая:
Отменяется система выхода из дома посредством смс-разрешений и регистрации на портале icaze.e-gov.az.
Восстанавливается деятельность центров DOST по оказанию адресной социальной помощи и предоставлению банковских карт для социальных услуг.
Восстанавливается деятельность сотрудников госучреждений в полном объеме.
Возобновляется оказание услуг в ресторанах, кафе и чайханах (за исключением кальяна).
Снимаются ограничения на вход в парки, бульвары и другие зоны отдыха.
Возобновляются поездки между районами (за исключением общественного транспорта).
Восстанавливается деятельность физических и юридических лиц, оказывающих услуги на объектах предпринимательства.
Восстанавливается деятельность частных торговых объектов, действующих во всех сферах.
Возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты.
В условиях особого карантинного режима запрещается собираться в группы свыше 10 человек в общественных местах, на бульварах и в парках, а также на объектах общественного быта.
Приостановление учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях страны продлено до 31 мая 2020 года.
Разрешается передвижение лиц, работающих в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и в Апшеронском районе, в сферах, где были сняты ограничения после того, как работодатель вводит информацию о них на портал «icaze.e-gov.az» с использованием электронной подписи.
Во время пандемии деятельность соответствующих структур в стране, а также торговля и услуги должны осуществляться в соответствии с необходимыми социальными правилами поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, установленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики.
Оперативный штаб призывает всех соблюдать правила личной гигиены, а также медицинские и профилактические меры, выходить из дома только при необходимости, иметь минимальный контакт с другими людьми в общественных местах, поддерживать меры, принимаемые государством, соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба.
На следующем этапе, в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки, будет принято решение о снятии еще части из существующих ограничений.
Отмечается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация с вирусом COVID-19 в стране регулярно анализируется и применяются соответствующие правила. Поэтому, если динамика заражения COVID-19 и ситуация с болезнью в стране создадут необходимость, специальный карантинный режим может быть снова ужесточен.