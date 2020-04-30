Байден впервые прокомментировал обвинения в домогательствах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден впервые прокомментировал обвинения своей бывшей помощницы Тары Рид в сексуальных домогательствах. Заявление политика приводит Associated Press.

Байден сказал, что слова Рид о домогательствах не соответствуют действительности. «Этого никогда не было», — подчеркнул он.

Агентство уточняет, что это первый публичный комментарий кандидата в президенты по обвинению. Полную версию выступления политика покажет телеканал MSNBC.

Ранее, 1 мая, стало известно о реакции президента США Дональда Трампа на обвинения в адрес его соперника на предстоящих выборах. Глава государства заявил, что Байден должен ответить на претензии. По его словам, это могут быть ложные обвинения.

Об обвинениях Тары Рид стало известно в середине апреля. Женщина заявила, что почти 30 лет назад подвергалась сексуальным домогательствам с его стороны. По словам Рид, в 1993 году политик в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Рид рассказывала о харассменте своей маме, подруге, брату и бывшей коллеге.