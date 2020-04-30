По его словам, статистика инфицирования в Баку, Сумгаите, Лянкяране, Гяндже, а также в Абшеронском районе требует более серьезного похода к ситуации

Граждане должны осознавать, что возвращение к нормальной жизни в течение ближайшего года не будет возможным. Об этом сказал председатель Объединения по управления медицинскими территориальными подразделениями Рамин Байрамлы.

Байрамлы подчеркнул, что решение о ряде послаблений вынесено с учетом определенных социально-экономических факторов и на основании серьезнейших анализов.

Рамин Байрамлы добавил, что в ряде общественных мест Азербайджана использование защитных средств будет обязательным.

По его словам, в связи с режимом карантина в Азербайджане составлено шесть новых инструкций по приему граждан, поведению в общественном транспорте, на рынках и ярмарках, объектах туризма и общепита, по деятельности отдельных компаний.

Председатель TƏBİB сказал, что указания переданы соответствующим структурам: "Завтра они будут размещены на сайте koronavirus.info.Эти указания должны неукоснительно выполняться".

* * *

Запрет на въезд-выезд из Баку, Абшерона, Гянджи и Лянкярана в другие районы остается в силе. Об этом на пресс-конференции сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

И.Мамедов отметил, что те, кто уехали в районы до карантина, могут вернуться в Баку.

Ибрагим Мамедов также заявил, что сохраняется запрет на массовые мероприятия, включая свадьбы и поминки.

По его словам, остается в силе и ограничение на встречи военнослужащих-срочников с родителями.

* * *

В настоящее время случаи инфицирования чаще всего наблюдаются в Гяндже и Лянкяране. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, это вызвано несоблюдением требований режима карантина на этих территориях.

"Мы призываем население соблюдать требования режима особого карантина. Если показатели изменятся до нежелательного уровня, могут быть применены жесткие и продолжительные ограничения", - добавил Рамин Байрамлы.

* * *

В настоящее время рассматривается вопрос о разрешении людям старше 65 лет покидать свои дома. Об этом на брифинге Оперативного штаба заявил пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, после 11 мая будет рассмотрен вопрос о возможности людей старше 65 лет покидать места своего проживания.

«Смягчение режима карантина, применяемое с 4 мая, может быть пересмотрено 11 мая, и решение о смягчении на следующем этапе, или наоборот, будет принято в зависимости от положения. Ситуация будет тщательно контролироваться, и будут приниматься соответствующие решения".

* * *

После смягчения режима карантина увеличилось число заражений. Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба заявил пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

«Сегодня тоже наблюдалась негативная тенденция. Но ситуация под контролем. Смягчение карантина будет продолжаться поэтапно. Из-за того, что большинство случаев заражений фиксируется в Баку, Сумгаите, Гяндже и Апшеронском районе, то выход из карантина в этих городах будет проходить медленнее», - сказал он.

* * *

В эти минуты стартовал брифинг Оперативного штаба при Кабмине, посвященный смягчению карантинного режима.

На пресс-конференции участвует собственный корреспондент haqqin.az.

Новость будет обновляться.