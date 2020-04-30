В Азербайджане выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В сообщении говорится о смерти пациента 1957 года рождения, у которого был выявлен коронавирус. Больной также страдал артериальной гипертензией, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1854 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1365 человек вылечились, 25 скончались, 464 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 15 из них оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 146 тысяч тестов на коронавирус.