Коронавирус в США: почти 30 тысяч новых инфицированных

Количество случаев заражения новым коронавирусом в США увеличилось почти на 30 тысяч за последние сутки, более 2 тысяч человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние 24 часа в США было зафиксировано 29 515 новых случаев заражения, днем ранее заболели 27 327 человек.

За сутки от коронавируса скончались 2 029 человек, накануне число летальных исходов превышало 2,6 тысячи.

По информации университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше миллиона человек заразились коронавирусом за все время – 1 070 032. Более 62 тысяч человек скончались.