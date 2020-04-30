Токаев: Казахстан не боится "тесных объятий" Китая

В интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", текст которого опубликован на сайте телеканала, Токаев отметил, что экономическая зависимость одной страны от другой выражается в трех основных категориях: торговля, инвестиции и займы. По его данным, доля торговли Казахстана с Китаем составляет 15% от общего объема товарооборота, доля китайских инвестиций - 7%, а объем кредитов казахстанских компаний перед Китаем - 5%.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называет партнерство с Китаем естественным и взаимовыгодным, в связи с чем республика не опасается чрезмерной зависимости от соседней державы, передает РИА Новости.

"Поэтому мы не боимся, как вы выразились, тесных объятий, мы выстраиваем взаимовыгодное экономическое партнерство между нашими странами, и сотрудничество между Казахстаном и Китаем является абсолютно естественным", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, для Казахстана китайский рынок предоставляет огромные возможности. В частности, Китай является традиционным потребителем казахстанских энергоресурсов, а в последние годы отмечается наращивание поставок казахстанских товаров глубокой переработки. Наряду с этим у Китая "огромным спросом пользуются экологически чистые продукты питания из Казахстана".

"Кроме того, мы рассматриваем Китай и как транзитную территорию для выхода наших товаров на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время территория Казахстана является крупным логистическим транзитным центром для перетока товаров из Китая в Европу. Товары из Китая морским путем доставляются в Европу от 40 и более дней. Тогда как по суше через Казахстан и Россию путь занимает лишь 15 дней", - добавил Токаев.

При этом он напомнил, что не только Казахстан, но и другие страны тоже занимаются развитием сотрудничества с Китаем. По его словам, глобальная программа "Один пояс – один путь" по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров связывает более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. К проекту присоединились свыше 120 стран и почти 30 международных организаций.

"Но в то же время пандемия распространения коронавируса, естественно, внесет свои коррективы в реализацию концепции Великого шелкового пути, и мы внимательно будем наблюдать за этой тенденцией", - заключил Токаев.