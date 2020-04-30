Министр Парвиз Шахбазов отметил, что использование возобновляемых источников энергии было определено Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым как одно из приоритетных направлений развития энергетической отрасли. Министр также отметил, что 9 января текущего года в соответствии с договорами, подписанными с компаниями "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия и "Masdar" Объединенных Арабских Эмиратов, реализация пилотных проектов по строительству ветряной электростанции мощностью 240 МВт и солнечной электростанции мощностью 200 МВт находится в центре внимания главы государства. Несмотря на сложные условия, наблюдаемые на глобальном уровне, руководители компаний "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия и "Masdar" Объединенных Арабских Эмиратов недавно в очередной раз выразили свою приверженность подписанным документам, что является еще одним показателем доверия к нашей стране, Президенту Ильхаму Алиеву.

Вслед за этим были заслушаны отчеты рабочих групп о проделанной работе. Было отмечено, что для реализации проектов уже проделана большая часть работ по выделению соответствующих земельных участков, а также была подчеркнута необходимость скорейшего завершения остальной части работ. В сообщении отмечается, что на заседании были проведены обсуждения с компаниями по усилению сети и интеграции в сеть, а также были представлены технические характеристики и схемы. Было отмечено, что совместно с консалтинговой компанией были разработаны проекты контрактов, которые будут подписаны с компаниями "ACWA Power" и "Masdar", и было принято решение о представлении этих проектов инвесторам.