Министр Шахбазов провел заседание по возобновляемым источникам энергии фото
Состоялось третье заседание комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 05 декабря 2019 года № 1673 “О мерах по реализации пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии”. На заседании под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова были обсуждены вопросы, связанные с реализацией пилотных проектов.
Министр Парвиз Шахбазов отметил, что использование возобновляемых источников энергии было определено Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым как одно из приоритетных направлений развития энергетической отрасли. Министр также отметил, что 9 января текущего года в соответствии с договорами, подписанными с компаниями "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия и "Masdar" Объединенных Арабских Эмиратов, реализация пилотных проектов по строительству ветряной электростанции мощностью 240 МВт и солнечной электростанции мощностью 200 МВт находится в центре внимания главы государства. Несмотря на сложные условия, наблюдаемые на глобальном уровне, руководители компаний "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия и "Masdar" Объединенных Арабских Эмиратов недавно в очередной раз выразили свою приверженность подписанным документам, что является еще одним показателем доверия к нашей стране, Президенту Ильхаму Алиеву.
Вслед за этим были заслушаны отчеты рабочих групп о проделанной работе. Было отмечено, что для реализации проектов уже проделана большая часть работ по выделению соответствующих земельных участков, а также была подчеркнута необходимость скорейшего завершения остальной части работ. В сообщении отмечается, что на заседании были проведены обсуждения с компаниями по усилению сети и интеграции в сеть, а также были представлены технические характеристики и схемы. Было отмечено, что совместно с консалтинговой компанией были разработаны проекты контрактов, которые будут подписаны с компаниями "ACWA Power" и "Masdar", и было принято решение о представлении этих проектов инвесторам.
Также была затронута необходимость изучения международного опыта в связи с гарантиями, предоставляемыми инвесторам, и предложено воспользоваться услугами консалтинговой компании. Было принято решение интенсифицировать встречи рабочих групп с консультационными компаниями и компаниями, которые будут реализовывать проект.
Отметим, что в целях исполнения распоряжения главы государства, в рамках министерств энергетики, экономики, финансов, чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, юстиции, Комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по вопросам имущества, налоговой службы, Центрального банка, ОАО “Азерэнержи”, ОАО “Азеришыг”, и т.д. функционируют семь рабочих групп, состоящих из представителей указанных структур.