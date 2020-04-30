Грузия готовится к возобновлению авиасообщения
Грузия рассчитывает быть в числе первых стран, которые смогут восстановить регулярное авиасообщение, прерванное эпидемией коронавируса, правительство уже начало работу над этим, заявила министр экономики Натиа Турнава, передает газета Взгляд.
«Уже думаем, чтобы на определенных направлениях, с соблюдением всех строгих норм, восстановить регулярные рейсы в определенных дозах», – сказала она.
«Грузия будет одной из первых стран, которая учтет новые принципы безопасности при авиасообщении», - заявила министр.
Пока осуществляются только чартерные полеты по вывозу из разных стран граждан Грузии, так удалось вернуть около 8 тыс. граждан, отметила грузинский министр.
По ее словам, есть «позитивные прогнозы» на восстановление регулярного авиасообщения, но это зависит не только от Грузии, но и от стран, с которыми начаты переговоры.