Грузия готовится к возобновлению авиасообщения

Грузия рассчитывает быть в числе первых стран, которые смогут восстановить регулярное авиасообщение, прерванное эпидемией коронавируса, правительство уже начало работу над этим, заявила министр экономики Натиа Турнава, передает газета Взгляд.

«Уже думаем, чтобы на определенных направлениях, с соблюдением всех строгих норм, восстановить регулярные рейсы в определенных дозах», – сказала она.