Nar продолжает предоставлять абонентам онлайн и выездные услуги

Желающие приобрести номер Nar могут, не выходя из дома, выбрать номер на сайте narsim.az и заказать доставку на дом. Благодаря услуге Səyyar nömrə было доставлено на дом более 1000 номеров в Баку, Абшероне, Сумгаите и 23 других городах.

Nar продолжает работу в усиленном режиме для обеспечения безопасности своих клиентов в период введенного в стране в связи с пандемией коронавируса особого карантинного режима. Для непрерывного предоставления услуг на высоком уровне со стороны компании предоставлены мобильные абонентские услуги и доставка номеров на дом.

Помимо этого, начиная с 6 апреля, в рамках проекта Səyyar nömrə, охватывающего Баку и Апшеронский полуостров, оказаны услуги на дому более 140 клиентам.

Отметим, что услуга Səyyar Nar позволяет абонентам совершать многие операции, не покидая дома. Абоненты могут обратиться в Səyyar Nar» по всем услугам, предоставляемым в центрах абонентской службы Nar, а также для получения дубликата номера и его восстановления.

В период действия особого карантинного режима Nar также продолжает предоставлять услуги абонентам по своим онлайн-каналам. Вопросы, поступающие на странички компании в социальных медиа, также выполняющие функцию абонентской службы, и запросы, поступающие через приложение «Nar+», оперативно обрабатываются. Таким образом, с конца марта до конца апреля в приложение «Nar+» поступило и было обработано более 3,4 миллиона запросов. В онлайн-чат приложения «Nar+», в свою очередь, обратилось более 55 тыс. человек. Отметим, что приложение позволяет абонентам воспользоваться абонентскими услугами в режиме 24/7, не выходя из дома.

В дополнение всему выше сказанному для обеспечения непрерывной обработки абонентских запросов Абонентская служба Nar и Телефонный центр 777 продолжают работу в усиленном режиме. С конца марта до конца апреля в Телефонный центр 777 поступило 705 тысяч звонков.

Напомним, Nar пожертвовал 500 тыс. АЗН в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный с целью предотвращения широкого распространения инфекции коронавируса (COVID-19) в стране, а также обеспечил медицинский персонал и пациентов больниц особого режима бесплатной связью. Звонки на горячую линию Государственного агенства по обязательному медицинскому страхованию (1542) для всех абонентов Nar стали абсолютно бесплатными. В то же время абоненты мобильного оператора могут бесплатно и безлимитно пользоваться коротким номером 8103, который служит для получения разрешения на выход из дома.