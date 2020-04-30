США оштрафовали израильский банк на почти $900 миллионов

Израильский банк Hapoalim и его швейцарский филиал Hapoalim Switzerland Ltd. выплатят Министерству финансов США, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также управлению финансовых услуг штата Нью-Йорк около 874 млн долларов штрафа, в том числе за участие в схеме отмывания денег, использовавшихся для взяток функционерам FIFA. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство dpa.

Согласно информации, благодаря уплате штрафа банку, согласившемуся на всестороннее сотрудничество со следствием, возможно, удастся избежать дальнейшего уголовного преследования.

По данным генпрокуратуры США, банки Hapoalim и Hapoalim Switzerland Ltd. были признаны виновными в сокрытии в общей сложности 7,6 млрд долларов на 5500 счетах в Израиле и Швейцарии.

В пресс-релизе американской генпрокуратуры отмечается, что банки признали, что некоторые их сотрудники на протяжении пяти лет, с декабря 2010 года по февраль 2015 года, помогали осуществить через офшоры отмывание более 20 млн долларов, использовавшихся на дачу взяток и выплату откатов футбольным чиновникам в ряде стран. Сумма штрафа, которую, по данным генпрокуратуры США, банк должен будет выплатить только в связи с этим конкретным правонарушением, составляет 30 млн долларов.