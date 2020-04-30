Кремль: охрана здоровья Путина обеспечивается на высшем уровне

Здоровье президента Владимира Путина охраняется на максимально возможном уровне на фоне информации о том, что коронавирус COVID-19 был обнаружен у премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности с учетом выявления коронавируса у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, передает ТАСС.

Накануне вечером глава российского правительства Мишустин по видеосвязи сообщил Владимиру Путину о полученном положительном тесте на коронавирус. Глава государства назначил исполняющим обязанности премьер-министра Андрея Белоусова на время болезни Мишустина.