В Швеции рассказали, почему не ввели карантин

В интервью Politico министр сказала, что у Швеции та же цель, что и у других стран, - остановить распространение вируса, избежать перегрузки системы здравоохранения и экономического коллапса. "Но мы можем это делать немного по-другому. Это происходит потому, что у нас в Швеции другая традиция и культура. У нас очень маленькие министерства, большие полномочия, высокий уровень доверия между шведским народом, властями и политиками", - сказала Линде.

Отсутствие строгого карантина по коронавирусу в Швеции объясняется доверием в обществе, которое позволяет обойтись рекомендациями населению без жестких приказов, заявила министр иностранных дел страны Анн Линде, передает РИА Новости.

"Это означает, что рекомендации, которые дают власти... воспринимаются как то, чего необходимо придерживаться", - пояснила министр.

Она привела пример с традиционными пасхальными поездками на остров Готланд: власти их не запретили, но рекомендовали гражданам не посещать остров. В результате посещаемость снизилась на 96%, уточнила Линде. Кроме того, санитарные власти считают, что людям необходимо гулять на свежем воздухе, иначе могут усилиться иные проблемы: депрессии, домашнее насилие, злоупотребление алкоголем, добавила министр.

Линде сообщила, что, несмотря на более мягкие меры борьбы с вирусом, Швеция также ожидает негативных последствий для экономики: "Мы ожидаем снижения ВВП на 4-10%, у нас очень высокий прогнозируемый уровень безработицы 10%".

Швеция - одна из немногих стран, которая не вводила всеобщий карантин из-за пандемии COVID-19. На протяжении пандемии в стране были по-прежнему открыты школы, магазины и рестораны. При этом граждан просили соблюдать социальную дистанцию, работать по возможности из дома и не ездить по стране, чтобы избежать нагрузки на больницы в сельской местности.