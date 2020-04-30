В Швеции рассказали, почему не ввели карантин
Отсутствие строгого карантина по коронавирусу в Швеции объясняется доверием в обществе, которое позволяет обойтись рекомендациями населению без жестких приказов, заявила министр иностранных дел страны Анн Линде, передает РИА Новости.
В интервью Politico министр сказала, что у Швеции та же цель, что и у других стран, - остановить распространение вируса, избежать перегрузки системы здравоохранения и экономического коллапса. "Но мы можем это делать немного по-другому. Это происходит потому, что у нас в Швеции другая традиция и культура. У нас очень маленькие министерства, большие полномочия, высокий уровень доверия между шведским народом, властями и политиками", - сказала Линде.
"Это означает, что рекомендации, которые дают власти... воспринимаются как то, чего необходимо придерживаться", - пояснила министр.
Она привела пример с традиционными пасхальными поездками на остров Готланд: власти их не запретили, но рекомендовали гражданам не посещать остров. В результате посещаемость снизилась на 96%, уточнила Линде. Кроме того, санитарные власти считают, что людям необходимо гулять на свежем воздухе, иначе могут усилиться иные проблемы: депрессии, домашнее насилие, злоупотребление алкоголем, добавила министр.
Линде сообщила, что, несмотря на более мягкие меры борьбы с вирусом, Швеция также ожидает негативных последствий для экономики: "Мы ожидаем снижения ВВП на 4-10%, у нас очень высокий прогнозируемый уровень безработицы 10%".
Швеция - одна из немногих стран, которая не вводила всеобщий карантин из-за пандемии COVID-19. На протяжении пандемии в стране были по-прежнему открыты школы, магазины и рестораны. При этом граждан просили соблюдать социальную дистанцию, работать по возможности из дома и не ездить по стране, чтобы избежать нагрузки на больницы в сельской местности.