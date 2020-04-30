Крупнейшая озоновая дыра закрылась над Арктикой

В апреле над Арктикой закрылась особенно крупная озоновая дыра, сообщает пресс-служба Всемирной метеорологической организации (WMO).

По данным WMO, весной 2020 года озоновая дыра над Арктикой достигла "беспрецедентных размеров", обойдя по своим габаритам предыдущего "рекордсмена" - озоновую дыру, образовавшуюся над Арктикой в 2011 году, передает Deutsche Welle.

По словам официального представителя WMO Клэр Нуллис, формирование столь крупной озоновой дыры было обусловлено постоянным наличием в атмосфере разрушающих озон частиц, а также очень холодной зимой в стратосфере (слое атмосферы, находящемся на расстоянии между 10 и 50 км от поверхности земли).

Отвечая на вопрос, было ли связано закрытие озоновой дыры с уменьшением уровня загрязнения атмосферы во время пандемии коронавируса, Нуллис заявила, что оно "не имело никакого отношения к COVID".