Иран об инциденте в Персидском заливе: США пошли на провокацию

По его словам, о проведении в этой акватории учений было объявлено заранее, сообщает РИА Новости.

Инцидент между Ираном и США в Персидском заливе произошел из-за вторжения американских судов в район проведения маневров иранских военнослужащих, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири.

ВМС США ранее заявили, что катера иранского КСИР в апреле совершали опасные маневры рядом с американскими судами в Персидском заливе. Вашингтон утверждал, что катера «подрезали» суда на высокой скорости и близком расстоянии.

В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции заявили о провокациях со стороны американских кораблей, и назвали версию Вашингтона «голливудской».

В ответ на это американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился уничтожать иранские катера, препятствующие проходу кораблей США. В Иране также пригрозили обстреливать суда США при возникновении угрозы.