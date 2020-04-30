Самир Нуриев и Фуад Алескеров представили нового генпрокурора Азербайджана

Выступая на мероприятии, С.Нуриев рассказал об особом внимании и заботе президента Азербайджана Ильхама Алиева об органах прокуратуры, а также о профессиональной деятельности Кямрана Алиева в органах прокуратуры, высоко оценив работу, проделанную в период руководства Закира Гаралова органами прокуратуры.

Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев и помощник президента – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров представили коллективу Генпрокуратуры нового генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В свою очередь Фуад Алескеров отметил, что благодаря внутренней и внешней политике, фундамент которой заложен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и которая успешно продолжается под мудрым руководством президента Ильхама Алиева, Азербайджан становится сильнее с каждым днем.

Генеральный прокурор Азербайджана К.Алиев выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное высокое доверие, отметив, что приложит все свои силы для оправдания этого высокого доверия. К.Алиев выразил уверенность в том, что сотрудники прокуратуры будут всегда руководствоваться в работе принципами патриотизма и профессионализма, эти принципы будут основополагающими в службе народу и государству.

Принимавший участие в мероприятии Закир Гаралов поблагодарил президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за высокую оценку его работы.