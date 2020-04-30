Ученые США: пандемия может затянуться на два года
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире может растянуться на несколько лет, говорится в отчете Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при университете Миннесоты, сообщает Bloomberg.
По мнению экспертов, пандемия будет длиться до тех пор, пока около двух третей населения планеты не переболеет вирусом и не приобретет к нему иммунитет. В отчете отмечается, что COVID-19 достаточно сложно контролировать, поскольку у некоторых людей он проходит бессимптомно, но при этом носители вируса способны заражать других.
Специалисты отмечают, что несмотря на принятые различными странами меры по борьбе с инфекцией, коронавирус в дальнейшем будет распространяться волнами, которые могут возникать и после 2022 года. «Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
Ранее о возможности того, что пандемия COVID-19 может затянуться на два года, предупреждал глава Института Роберта Коха Лотар Вилер. Он также откладывал окончание пандемии на то время, когда COVID-19 переболеет и приобретет иммунитет 60–70% населения.