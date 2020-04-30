Ученые США: пандемия может затянуться на два года

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире может растянуться на несколько лет, говорится в отчете Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при университете Миннесоты, сообщает Bloomberg.

По мнению экспертов, пандемия будет длиться до тех пор, пока около двух третей населения планеты не переболеет вирусом и не приобретет к нему иммунитет. В отчете отмечается, что COVID-19 достаточно сложно контролировать, поскольку у некоторых людей он проходит бессимптомно, но при этом носители вируса способны заражать других.