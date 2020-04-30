В соответствии со стратегией по корпоративной социальной ответственности, Gilan Holding, всегда чутко относящийся к социальным вопросам, поддержал призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева «Вместе мы – сила!».

Так, сотрудники холдинга в связи с введенным в Азербайджане в рамках борьбы с COVID-19 особым карантинным режимом, навестили одиноких лиц старше 65 лет, малообеспеченные семьи, в том числе семьи шехидов, и оказали им продовольственную помощь.

Согласно спискам Министерства труда и социальной защиты населения, холдинг оказал помощь 6 000 семей, проживающих в Агджабединском, Агдамском, Агдашском, Акстафинском, Агсуинском, Астаринском, Билясуварском, Балакенском, Джебраильском, Ходжавендском районах Азербайджана, а также в Хазарском, Низаминском, Пираллахинском, Сабунчинском, Сабаильском, Сураханском и Ясамальском районах Баку.

В рамках акции сотрудники Gilan Holdinq также отметили важность соблюдения гражданами правил особого карантинного режима.