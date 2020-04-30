США ввели новые санкции против Ирана

Минфин США сегодня ввел санкции против иранской горнодобывающей компании Taif Mining Services и ее владельца Амира Дианата за предполагаемые связи с силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, говорится в заявлении американского Минфина.

В американском ведомстве отметили, что у Дианата двойное гражданство Ирака и Ирана, он "вовлечен в деятельность "Аль-Кудс" по обеспечению доходов и контрабанде оружия за рубеж". Кроме того, прокуратура столичного округа Колумбия предъявила уголовные обвинения руководителю компании и одному из его деловых партнеров за нарушение санкционного режима и отмывание денег, отметили в Минфине, передает ТАСС.

Прокуроры также требует конфискации их активов на $12 млн. Включение в черный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.