Спросу на нефть прогнозируют достижение дна
Спрос на нефть в мире в апреле - мае достигнет самого низкого из возможных уровня. Соответствующий прогноз озвучил руководитель американской нефтегазовой компании Chevron Майкл Вирт, сообщает ТАСС.
«В первом квартале траектория спроса на нефть шла по наклонной вниз, ускоряясь в течение марта. Я считаю, что в апреле и мае мы увидим дно спроса», — сказал топ-менеджер.
С 1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, в рамках которого сокращение в первые два месяца составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Максимальные обязательства на себя взяли Россия и Саудовская Аравия, которые договорились убрать с рынка по 2,5 миллиона баррелей, если отсчитывать от уровня 11 миллионов баррелей.
Международные организации оценивают превышение предложения над спросом в 20-30 миллионов баррелей в сутки. Такая ситуация, сложившаяся на фоне пандемии коронавируса, привела к переполнению хранилищ по всему миру и временному уходу стоимости сорта WTI до уровня минус 40 долларов за баррель.
По данным Международного энергетического агентства, спрос на нефть по итогам года сократится на 9 процентов, спрос на газ — на 5 процентов, а спрос на каменный уголь — на 8 процентов.