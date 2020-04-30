Ее называют принцессой. По официальным данным, Ким Йо Чжон родилась в 1989 году, по неофициальным, появилась на свет двумя годами раньше. По неофициальным сведениям, у нее с братом хорошие отношения, потому она уделяет много времени и внимания его положительному имиджу.

Неутихающие сплетни слухи о жизни и смерти Ким Чен Ына, лидера северокорейской страны, заставили многих наблюдателей углубиться в детали семейной империи и процессов наследования власти. Мы не раз писали об этом первыми. Теперь мы покажем кое-что, что надо знать общественности. Мы доверяем некоторым источникам в Южной Корее, которые цитируют мировые медиа.

Она многое делает для укрепления режима, а значит, преданна ему и фактически развивает государственную пропагандистскую машину. Наблюдатели считают, что она главное доверенное лицо своего брата — диктатора Кима.

По многим данным, впервые на публике она появилась на похоронах отца — Ким Чен Ира. Он любил ее и называл «принцесса Йо-Йонг». Она была любимицей в правящей семье, особенно у отца.

Она появилась на открытии Олимпийских Игр в Южной Корее, ее называют «тайным оружием Северной Кореи» и «PR-королевой Пхеньяна». Йо-Йонг стала героиней всяческих мемов, в которых ее называют «диктатор-тян», то есть диктатор с милыми чертами — так это звучит по-японски. В мире ее сравнивают с одной из героинь мультика «Аватар: легенда об Аанге», а в России — с пресловутой Натальей Поклонской.

Сестра диктатора, как и он сам, училась под вымышленным именем в Швейцарии в Берне, с 1996 года. По некоторым данным, занималась балетом и немецким языком.

Точных данных нет, но, якобы у нее есть семья, она вышла замуж за некоего чиновника по имени Чой Сонг.

Станет ли она новым диктором Северной Кореи, пока непонятно. Дети Кима пока слишком малы, страший его брат не интересуется властью. Традиционно, во главе КНДР стояли мужчины. Потому право на власть у принцессы пока символическое.

Тем, не менее, можно только гадать, что произойдет в Пхеньяне, если вдруг внезапно оттуда прозвучит траурная музыка, и появятся снимки и видео, которые наши читатели уже увидели. Пусть пока в виде непроверенной информации.